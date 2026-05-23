Автомобилистов в США предупредили о дефиците моторного масла

Компании Nissan и Toyota начали нормировать поставки синтетического моторного масла и сокращать объемы отгрузок дилерам. Кризис смазочных материалов усугубляется с каждым днем, сообщает Carscoops.

Nissan нормирует поставки масел 5W-30 и 0W-20, специально разработанных в соответствии со спецификациями автопроизводителя. За последнюю неделю поставки 5W-30 сократились до 70%, а 0W-20 — до 55% от прошлогодних объемов.

Toyota предупредила дилеров о возможном дефиците масел 0W-8 и 0W-16. В результате дилерам было рекомендовано подбирать замену.

США импортируют почти половину базовых масел группы III, используемых для производства синтетических масел. Независимая ассоциация производителей смазочных материалов ожидает, что в США к июню закончатся базовые масла группы III из региона Персидского залива. Они добавили, что дефицит, вызванный ближневосточным конфликтом, может продлиться до середины 2027 года.

