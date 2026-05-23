Автомобилистов в США предупредили о дефиците моторного масла

Американские владельцы Nissan и Toyota столкнулись с дефицитом моторного масла
Компании Nissan и Toyota начали нормировать поставки синтетического моторного масла и сокращать объемы отгрузок дилерам. Кризис смазочных материалов усугубляется с каждым днем, сообщает Carscoops.

Nissan нормирует поставки масел 5W-30 и 0W-20, специально разработанных в соответствии со спецификациями автопроизводителя. За последнюю неделю поставки 5W-30 сократились до 70%, а 0W-20 — до 55% от прошлогодних объемов.

Toyota предупредила дилеров о возможном дефиците масел 0W-8 и 0W-16. В результате дилерам было рекомендовано подбирать замену.

США импортируют почти половину базовых масел группы III, используемых для производства синтетических масел. Независимая ассоциация производителей смазочных материалов ожидает, что в США к июню закончатся базовые масла группы III из региона Персидского залива. Они добавили, что дефицит, вызванный ближневосточным конфликтом, может продлиться до середины 2027 года.

До этого сообщалось, что за последние четыре года на российском рынке число контрафактных автозапчастей выросло в несколько раз. Об этом «Газете.Ru» рассказали опрошенные автодилеры, представители сервисной отрасли и эксперты. Они отмечают, что крупные европейские производители автокомпонентов сократили поставки в Россию в 10 раз.

Ранее стало известно, что немецкий импортер Lada обанкротился после 50 лет работы.

 
