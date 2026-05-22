Внезапно тормозят: в автомобилях Hyundai выявили серьезную неисправность

Hyundai отзывает более 420 тысяч авто из-за критической неисправности
Компания Hyundai объявляет принудительный отзыв пикапов Santa Cruz, а также соплатформенных кроссоверов Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid Electric 2025-2026 годов выпуска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под действие кампании попадает 421 тыс. автомобилей, проданных на рынке США. Причиной названа критическая ошибка передней камеры, которая может вызвать неожиданное срабатывание тормозов из-за ошибочного сигнала со стороны системы экстренного автоторможения.

До этого южнокорейский автопроизводитель объявил об отзывной кампании в США. Под отзыв попадают 54,3 тыс. гибридных седанов Elantra 2024–2026 годов выпуска.

Причиной стал дефект блока управления гибридной силовой установкой. При высоких нагрузках перегрев контроллера гибридной системы может помешать запуску двигателя или принудительно перевести машину в режим ограниченной мощности. В отдельных случаях возможны локальные термические повреждения узла и его внутренних компонентов, что создает риск возгорания.

