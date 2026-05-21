В автомобилях Hyundai Elantra выявили серьезную неисправность

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который прекратил официальные поставки в Россию, объявил об отзывной кампании в США. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), под отзыв попадают 54,3 тыс. гибридных седанов Elantra 2024–2026 годов выпуска.

Причиной отзыва стал дефект блока управления гибридной силовой установкой. При высоких нагрузках перегрев контроллера гибридной системы может помешать запуску двигателя или принудительно перевести машину в режим ограниченной мощности. В отдельных случаях возможны локальные термические повреждения узла и его внутренних компонентов, что создает риск возгорания.

Дилеры Hyundai устранят неисправность бесплатно для всех владельцев. В автомобилях будет обновлено программное обеспечение.

До этого официальный представитель Foton на российском рынке объявил о добровольном отзыве 775 машин модели Foton Galaxy.

Ранее сообщалось, что Ford в США отзывает автомобили из-за неисправности тормозов.

 
