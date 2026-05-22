Из обновленного кроссовера KGM Torres исчезла раздражающая сенсорная панель

Корейская марка KG Mobility (бывшая SsangYong) представила обновленный среднеразмерный внедорожник Torres. Автомобиль получил легкий рестайлинг, но главные изменения произошли внутри — инженеры отказались от спорного решения с сенсорной панелью климат-контроля. Об этом сообщает портал Carscoops.

Внешне Torres легко узнать по пересмотренному бамперу с горизонтальными прорезями и алюминиевой отделкой по центру. Также добавлены новые 20-дюймовые колеса и цвет кузова Plasma Shadow. Длина выросла на 5 мм — до 4705 мм, колесная база осталась прежней (2680 мм).

В салоне — самое важное. Вместо надоевшей сенсорной панели на центральной консоли появились физические кнопки управления климатом. Они расположились рядом с увеличенным 12,3-дюймовым экраном мультимедиа (раньше экран был 9 дюймов) с новым программным обеспечением Athena 2.5. Рулевое колесо получило современный дизайн и отдельный вращающийся селектор режимов движения. Также появились две беспроводные зарядки для смартфонов, порты USB-C и расширенный комплекс ассистентов водителя.

Под капотом бензиновой версии остался турбированный 1.5-литровый двигатель мощностью 168 л.с. Но вместо устаревшего 6-ступенчатого автомата теперь используется новая 8-ступенчатая коробка передач. Полноприводные модификации получили селектор выбора ландшафтных режимов: песок, грязь, снег и гравий. Гибридная версия осталась без изменений, как и полностью электрический Torres EVX с оригинальной внешностью.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», — считает эксперт.

