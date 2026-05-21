В производство пошел первый российский премиум-кроссовер Esteo MX

Esteo MX, первая модель нового российского премиального бренда, запущена в производство полного цикла на заводе холдинга «АГР» в Шушарах. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Esteo стал вторым автомобильным брендом после марки Jeland, который встал на конвейер в Шушарах.

Габариты Esteo MX составляют 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колесной базе 2800 мм.

Новинка оснащена двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с., классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

До этого в России спрогнозировали цену нового кроссовера Esteo MX.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», — считает эксперт.

