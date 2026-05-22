«Работают в худших условиях»: у таксопарков в РФ резко снизилась выручка

В России в 2026 году у большинства таксопарков снизилась выручка и прибыль на фоне ухудшения условий работы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Согласно результатам опроса, проведенного в мае 2026 года Национальным советом такси, большинство участников рынка такси отмечают резкое ухудшение финансовых и операционных показателей. Из 100 опрошенных таксомоторных компаний 81% заявили о снижении выручки, 90% — о падении чистой прибыли, 60% — о росте кредиторской задолженности, 69% — об увеличении налоговой нагрузки», — отмечается в публикации.

Руководитель таксопарка NEXT Евгений Ермолаев заявил изданию, что отрасль работает в худших условиях за всю историю, с которыми не сталкивалась даже в период пандемии. В сервисе заказа такси «Максим» констатировали, что капитальные затраты таксистов выросли за последние года в 2-3 раза из-за значительного подорожания автомобилей.

