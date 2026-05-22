Россиянам назвали главные минусы BMW X4 за 2,3 млн рублей

Кроссоверы BMW X4 на вторичном рынке в России можно приобрести по цене от 2,3 млн рублей, однако у них сложные двигатели, не терпящие некачественного масла, и дорогие запчасти. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«На малых пробегах проблемы создавали привод ГРМ, масляный насос, теплообменник, клапанная крышка и ТНВД. Неисправности иногда приводили к заклиниванию мотора», — перечислил Зиновьев проблемы бензинового мотора 2.0 серии N20.

Эксперт добавил, что для 3,0-литрового мотора N55 характерны течи жидкостей и высокий расход масла, а полный привод не выдерживает высоких нагрузок вне дорог. Неисправности электрооборудования сводятся к отдельным отказам датчиков парктроника или замков задней двери.

Ранее стали известны причины роста спроса на автомобили с пробегом.