В России сильно подорожал семиместный минивэн GAC M8

Китайский бренд GAC повысил стоимость комплектаций GX и GX Premium в России на 250 тыс. рублей — рост составил 3,9–4%, сообщают «Автоновости дня».

При этом начальная семиместная версия GT и топовая четырехместная Lounge 2025 года выпуска сохранили прежние ценники: 6 млн рублей и 8 млн рублей соответственно. А вот машины 2026 года в базовой комплектации GT уже стоят на 250 тыс. рублей дороже «прошлогодних» — то есть 6,25 млн рублей.

Все версии GAC M8 оснащаются 2,0-литровым турбодвигателем на 231 л.с. и 380 Нм в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене.

 
