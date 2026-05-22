На МКАД временно перекрыли проезд

На МКАД в Москве временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе», — говорится в публикации.

Кроме того, движение для машин перекрыли на съезде с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект по направлению в область. О причинах перекрытия участков МКАД не сообщается. Когда движение будет вновь открыто, также не говорится.

До этого на юге Москвы тягач загорелся на проезжей части и парализовал движение. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как грузовик горит на дороге, при этом пламя охватило транспорт не полностью: только переднюю часть, в том числе водительскую кабину. На записи также слышно, как водитель сообщает о взрывах в момент пожара. По предварительной информации, внутри грузовика находились газовые баллоны.

