Audi официально объявила о возрождении модели A2

Новый Audi A2 станет кроссовером и выйдет на рынок осенью 2026 года
Немецкий автопроизводитель Audi официально объявил о возвращении модели A2, которая была снята с производства много лет назад, сообщает Carcoops. Премьера нового полностью электрического A2 e-tron в кузове кроссовер состоится этой осенью, а серийный выпуск наладят на головном заводе компании в Ингольштадте.

В отличие от оригинального хетчбэка A2, известного своим необычным дизайном и алюминиевым кузовом, новинка нацелена на массового покупателя. Компактный электрический кроссовер фактически заменит сразу две модели с ДВС — хетчбэк A1 и кроссовер Q2, открывая дорогу более доступным электромобилям Audi для молодой аудитории.

Интересно, что A2 e-tron построен на более старой платформе MEB, которая позволяет сохранить задний привод. В отличие от него небольшие электромобили Volkswagen Group (например, ID. Polo и Skoda Epiq) базируются на новой переднеприводной архитектуре. Базовые версии A2 будут заднеприводными, а полноприводные с двумя моторами появятся позже.

