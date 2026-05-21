Changan поставит рекорд по выводу новых авто на российский рынок

Changan выведет на российский рынок 12 моделей до конца 2026 года

До конца 2026 года на российском рынке появится несколько автоновинок от компании Changan. Об этом в своем Telegam-канале сообщил автоэксперт Олег Мосеев. Согласно информации на опубликованном слайде, всего бренд представит 12 новых машин.

В частности, в России появятся обновленный лифтбек Uni-V, обновленные кроссоверы Uni-K, Uni-T, а также переднеприводный вариант рестайлингового кроссовера Uni-S. Кроме того, российским покупателям станет доступна дизельная версия пикапа Hunter Plus. Отдельного внимания заслуживает линейка электромобилей суббренда Deepal — в России до конца года появятся кроссоверы Deepal S05, S07, E07 и S09.

По его словам, сейчас на калининградском «Автоторе» собирают 4 модели бренда, но уже скоро их количество увеличится до 7. Цеха сварки и окраски готовятся к запуску, идет монтаж оборудования.

