Российские продавцы смогли ввезти родстер Mercedes-Maybach SL

Motor: в Москве появился Mercedes-Maybach SL за 35 млн рублей
В Москве продают Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience стоимостью 35 млн рублей. Автомобиль укомплектован 4-литровый битурбомотор V8 мощностью 585 л.с., 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic полным приводом и полноуправляемым шасси. Об этом сообщает журнал Motor.

Машина имеет фирменную окраску White Ambience с белым перламутром кузовом и черным глянцевым капотом, но без опционного принта с логотипами Maybach на капоте.

Поставки автомобилей такого класса заблокированы властями Евросоюза, но фирмы, занятые поставками техники по системе параллельного импорта, смогли ввезти такой автомобиль на территорию России.

До этого сообщалось, что россиянам предложили 12-цилиндровый Ferrari, за которым в Европе стоит очередь.

Спайдер зeленo-гoлубoго цвета с бежевым салоном предлагается приобрести за 85 млн. Машину привезут из-за границы по заказу конкретного покупателя со сроком поставки 3 недели.

В Ferrari 12Cilindri установлен 12-цилиндровый атмосферный мотор серии F140. Мощность агрегата составляет 830 л.с. при 9250 об/мин (678 Нм).

Ранее GAC GS3 начали продавать за 1,9 млн рублей по системе параллельного импорта.

 
