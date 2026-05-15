В России спрогнозировали цену нового кроссовера Esteo MX

Стоимость нового кроссовера Esteo MX в РФ может составить 4,77 млн рублей

Цена нового кроссовера Esteo MX на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз в беседе с порталом «Китайские автомобили» озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», - считает эксперт.

При этом опрошенные изданием дилеры пока не располагают точными данными о цене новинки.

Габариты новинки составляют 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колесной базе 2800 мм.

Esteo MX оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с., классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Производство этой модели будет организовано по методу полного цикла на заводе холдинга «АГР» в Шушарах. Выход автомобиля на российский рынок запланирован на лето 2026 года.

До этого были названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются.

В частности, лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

Ранее сообщалось, что Toyota сделает пикап из популярного в России кроссовера RAV4.