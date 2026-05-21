Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Продажи китайских автомобилей на вторичном рынке России выросли на 45,5%

В России продажи подержанных китайских автомобилей выросли на 45,5%
Виталий Аньков/РИА Новости

За первые четыре месяца 2026 года россияне перепродали 105,5 тыс. автомобилей китайских брендов. Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат», это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (72,8 тыс. штук). В результате доля китайских марок на вторичном рынке достигла 5,7%.

Особенно заметно присутствие «китайцев» в сегменте свежих машин выпуска 2022–2025 годов. Здесь их доля в структуре перепродаж составляет почти 40%. При этом среди более старых автомобилей (старше 5 лет) на долю китайских брендов приходится лишь 2%, отметил Целиков.

Самыми распространенными китайскими марками на вторичном рынке стали Chery (20,8% среди всех перепроданных китайских авто), Geely (17,7%) и Haval (14,6%). В десятку лидеров также вошли Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour.

Что касается экологичных силовых установок, то среди подержанных китайских автомобилей доля электрокаров составляет 1,4%, а подключаемых гибридов (PHEV) — 4,4%. Для сравнения: на рынке новых китайских авто в этом году доля электрокаров снизилась до 0,7%, тогда как доля подзаряжаемых гибридов, напротив, выросла до 10%.

До этого стало известно, что по итогам января-апреля 2026 года продажи новых автомобилей Lexus в России выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее были названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене.

 
Теперь вы знаете
Горячие койки и переработки без оплаты. Какой должна быть вахта по закону и как его нарушают в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!