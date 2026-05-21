Продажи китайских автомобилей на вторичном рынке России выросли на 45,5%

За первые четыре месяца 2026 года россияне перепродали 105,5 тыс. автомобилей китайских брендов. Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат», это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (72,8 тыс. штук). В результате доля китайских марок на вторичном рынке достигла 5,7%.

Особенно заметно присутствие «китайцев» в сегменте свежих машин выпуска 2022–2025 годов. Здесь их доля в структуре перепродаж составляет почти 40%. При этом среди более старых автомобилей (старше 5 лет) на долю китайских брендов приходится лишь 2%, отметил Целиков.

Самыми распространенными китайскими марками на вторичном рынке стали Chery (20,8% среди всех перепроданных китайских авто), Geely (17,7%) и Haval (14,6%). В десятку лидеров также вошли Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour.

Что касается экологичных силовых установок, то среди подержанных китайских автомобилей доля электрокаров составляет 1,4%, а подключаемых гибридов (PHEV) — 4,4%. Для сравнения: на рынке новых китайских авто в этом году доля электрокаров снизилась до 0,7%, тогда как доля подзаряжаемых гибридов, напротив, выросла до 10%.

До этого стало известно, что по итогам января-апреля 2026 года продажи новых автомобилей Lexus в России выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

