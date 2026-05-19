Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Россиянам рассказали, как избежать ловушки со штрафами при продаже автомобиля

Юрист Воропаев: при продаже машины нужно отследить, чтобы ее поставили на учет
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Штрафы с камер за проданный автомобиль продолжают приходить бывшему владельцу, если тот не убедился, что новый собственник поставил машину на учёт в ГИБДД. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Штрафы за старый автомобиль приходят потому, что бывший собственник не удосужился проверить информацию о постановке автомобиля на учет новым покупателем. Люди пускают это дело на самотек, а потом им приходят штрафы с камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД», – сообщил адвокат.

По его словам, при продаже автомобиля по стандартной схеме в течение 10 дней после совершения сделки необходимо прекратить регистрацию транспортного средства через портал «Госуслуги». В этом случае штрафы, выписанные после продажи, не будут приходить бывшему владельцу автомобиля.

До этого автомобильный адвокат Лев Воропаев рассказал, что если автомобиль попал в аварию в режиме автопилота, виновным признают водителя, он должен будет возместить ущерб.

Ранее россиянам рассказали, можно ли жить в гараже.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!