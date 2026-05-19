Россиянам рассказали, как избежать ловушки со штрафами при продаже автомобиля

Юрист Воропаев: при продаже машины нужно отследить, чтобы ее поставили на учет

Штрафы с камер за проданный автомобиль продолжают приходить бывшему владельцу, если тот не убедился, что новый собственник поставил машину на учёт в ГИБДД. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Штрафы за старый автомобиль приходят потому, что бывший собственник не удосужился проверить информацию о постановке автомобиля на учет новым покупателем. Люди пускают это дело на самотек, а потом им приходят штрафы с камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД», – сообщил адвокат.

По его словам, при продаже автомобиля по стандартной схеме в течение 10 дней после совершения сделки необходимо прекратить регистрацию транспортного средства через портал «Госуслуги». В этом случае штрафы, выписанные после продажи, не будут приходить бывшему владельцу автомобиля.

