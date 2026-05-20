Раскрыты все характеристики гибридного кроссовера GAC S9 для России

Российское представительство GAC раскрыло технические характеристики полноразмерного гибридного кроссовера S9, который готовится к выходу на российский рынок. Модель станет новым флагманом марки.

Длина кроссовера составляет 5060 мм, колесная база — 2930 мм. Силовая установка GAC S9 построена по схеме последовательного гибрида (REEV). У автомобиля полный привод с отдельными электромоторами на передней и задней осях. Бензиновый турбомотор 1.5 с распределенным впрыском служит для зарядки тяговой батареи. Суммарная отдача силовой установки достигает 340 л.с., а транспортный налог рассчитывается по 30-минутной мощности электромоторов, которая составляет всего 147 л.с.

С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,2 с, запас хода на одной заправке и при полностью заряженной батарее составляет 1019 км, а на электричестве автомобиль может проехать до 208 км. У нового флагмана GAC адаптивная подвеска SDC с возможностью изменения жесткости амортизаторов. Доступны три фиксированных режима движения и персональные настройки. Комплекс систем активной безопасности включает адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения, систему удержания в полосе и автопарковщик. Цены и комплектации GAC S9 будут объявлены позднее — с официальным стартом продаж в России.

Ранее в России стартовали продажи кроссовера Tenet T4L.