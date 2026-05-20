В России стартовали продажи удлиненного кроссовера Tenet T4L

Tenet начал продажи в России удлиненного кроссовера T4L от 2,26 млн рублей

С 22 мая 2026 года в дилерской сети Tenet начинаются продажи новой модели T4L. Новинка доступна в комплектациях «Актив» и «Прайм» по цене от 2,26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с моделью Tenet T4 длина T4L стала больше на 186 мм, высота — почти на 50 мм, а колесная база прибавила 40 мм. Таким образом, габаритные размеры модели составляют 4506×1828×1701 мм, колесная база — 2650 мм. Эти изменения позволили увеличить запас места для пассажиров второго ряда, а объем багажника вырос на 135 литров (до 475 литров при поднятых сиденьях второго ряда).

В основе новинки лежит кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, но передняя часть кузова взята от Tenet T4 калужской сборки.

В оснащение входят два 10,25-дюймовых дисплея, отдельный 8-дюймовый сенсорный экран климат-контроля, датчики света и дождя, аудиосистема из 6 динамиков, задние парктроники, Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика, телематика и 18-дюймовые литые диски. Разрешена буксировка прицепа до 750 кг.

Под капотом — турбомотор 1.5 л (147 л.с.) с 6-ступенчатым «роботом». Расход топлива в смешанном цикле — 7,7 л на 100 км.

Комплектация «Актив» включает камеру заднего вида, передние сиденья из экокожи, кондиционер, 4 подушки безопасности и «зимний пакет». Комплектация «Прайм» (2,4 млн рублей) добавляет круговой обзор 360°, двухзонный климат-контроль, передние парктроники, обогрев второго ряда и электропривод складывания зеркал.

Доступны четыре цвета: красный, белый, серый, черный. Все модели Tenet оснащены зимним пакетом: дистанционный запуск, обогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Производство организовано на заводе холдинга «АГР» в Калуге.

