Видео: глухарь напал на байкера и не отдавал ему мотоцикл за то, что тот его побеспокоил

В Красноярском крае мотоциклист снял на видео свою битву с глухарем

В окрестностях Красноярска произошла необычная дорожная стычка — мотоциклист вступил в противостояние с глухарем. Инцидент случился, когда группа байкеров проезжала по горному массиву за поселком Удачный. Кадры опубликовал Telegram-канал Endurynda.

Птица внезапно появилась на пути мотоциклистов. Вместо того чтобы улететь, глухарь начал нападать на байкера и не давал ему сесть на мотоцикл. Выяснять отношения байкеру пришлось при помощи подручного средства — палки.

Детали конфликта — кто вышел победителем и получили ли травмы участники — уточняются.

