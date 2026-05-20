Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Видео: глухарь напал на байкера и не отдавал ему мотоцикл за то, что тот его побеспокоил

В Красноярском крае мотоциклист снял на видео свою битву с глухарем

В окрестностях Красноярска произошла необычная дорожная стычка — мотоциклист вступил в противостояние с глухарем. Инцидент случился, когда группа байкеров проезжала по горному массиву за поселком Удачный. Кадры опубликовал Telegram-канал Endurynda.

Птица внезапно появилась на пути мотоциклистов. Вместо того чтобы улететь, глухарь начал нападать на байкера и не давал ему сесть на мотоцикл. Выяснять отношения байкеру пришлось при помощи подручного средства — палки.

Детали конфликта — кто вышел победителем и получили ли травмы участники — уточняются.

До этого в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по проезжей части, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

Кроме того, в Москве на МКАД щенок Элли бегал по оживленной дороге, пытаясь выбраться за ее пределы. Уличная камера запечатлела животное. На видео заметно, как машины дважды сбивают щенка, но он все равно бежит к обочине.

Ранее в Югре на видео сняли медведей, которые вышли на проезжую часть.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!