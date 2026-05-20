«Сильное кровотечение»: в Петербурге авто блокировало проезд реанимации с пациентом

В Петербурге авто блокировало проезд реанимобилю с пациентом и попало на видео

В Санкт-Петербурге иномарка блокировала проезд автомобилю с медиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Водитель на белорусских номерах играл в шашки перед реанимацией, не пропуская машину на Индустриальном — внутри находился пациент с сильным кровотечением», – говорится в публикации.

Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка блокирует проезд реанимобилю, у которого включены сирена и проблесковые маячки. По словам очевидцев, водитель не уступал дорогу: ускорялся, перестраивался и снова блокировал проезд, при этом медики несколько раз пытались проехать.

По данным канала, правоохранители задержали нарушителя, им оказался 23-летний гражданин Беларуси. На водителя составили административный протокол, теперь ему грозит лишение прав сроком до года. Кроме того, в полиции предполагают, что водитель мог находится в состоянии наркотического опьянения: сейчас в полиции ждут результаты его анализов.

Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о поддельных идентификационных номерах у автомобиля.

