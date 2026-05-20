В Китае появится новая автомобильная марка

Xiaomi Auto запустит суббренд Sky Nomad для гибридных кроссоверов
Компания Xiaomi Auto официально запустит новый автомобильный бренд Sky Nomad. Об это сообщает Carscoops. Под этой маркой будут выпускаться гибридные автомобили с увеличенным запасом хода.

Первой моделью нового бренда станет полноразмерный внедорожник с внутренним кодом Kunlun N3. Его запуск запланирован на вторую половину 2026 года. Длина автомобиля превышает 5300 мм, колесная база — около 3100 мм. Автомобиль получит 1.5-литровый турбодвигатель в качестве генератора. Запас хода только на электротяге составит от 400 до 500 км, полный — примерно 1500 км.

Sky Nomad будет нацелен на выпуск семейных гибридных автомобилей. Среди конкурентов — Li Auto и Aito. Отмечается, что кроме Китая, автомобили будут доступны на других рынках.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее «Автостат» перечислил топ-5 самых популярных автомобильных марок в России.

 
