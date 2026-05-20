В Китае появится новая автомобильная марка

Компания Xiaomi Auto официально запустит новый автомобильный бренд Sky Nomad. Об это сообщает Carscoops. Под этой маркой будут выпускаться гибридные автомобили с увеличенным запасом хода.

Первой моделью нового бренда станет полноразмерный внедорожник с внутренним кодом Kunlun N3. Его запуск запланирован на вторую половину 2026 года. Длина автомобиля превышает 5300 мм, колесная база — около 3100 мм. Автомобиль получит 1.5-литровый турбодвигатель в качестве генератора. Запас хода только на электротяге составит от 400 до 500 км, полный — примерно 1500 км.

Sky Nomad будет нацелен на выпуск семейных гибридных автомобилей. Среди конкурентов — Li Auto и Aito. Отмечается, что кроме Китая, автомобили будут доступны на других рынках.

