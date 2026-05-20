Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Цех штамповки начали строить на автозаводе Belgee, где делают бестселлеры рынка России

В Белоруссии началось строительство цеха штамповки на автозаводе Belgee
Belgee

На заводе Belgee в Белоруссии начато строительство цеха штамповки кузовных деталей. Об этом сообщается в релизе Belgee, поступившем в «Газету.Ru».

«В новом цехе планируется выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, включая передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты и крыши — как с люком, так и без него. Также предусмотрен выпуск передней и задней частей пола, а также перегородок моторного отсека», — отмечается в сообщении компании.

Площадь нового цеха составит 5 тыс. кв. метров, уточнили в Belgee. Там будет размещено прессовое оборудование, в помещении также предусмотрено место для хранения кузовных штампов. Ожидается, что цех заработает в 2027 году. Параллельно завод расширит и сварочный цех.

На российском рынке марка Belgee представлена четырьмя моделями: кроссоверами X50, X50+ и X70, а также городским седаном S50.

Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл дату премьеры обновленного внедорожника Lada Niva Travel.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!