Цех штамповки начали строить на автозаводе Belgee, где делают бестселлеры рынка России

На заводе Belgee в Белоруссии начато строительство цеха штамповки кузовных деталей. Об этом сообщается в релизе Belgee, поступившем в «Газету.Ru».

«В новом цехе планируется выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, включая передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты и крыши — как с люком, так и без него. Также предусмотрен выпуск передней и задней частей пола, а также перегородок моторного отсека», — отмечается в сообщении компании.

Площадь нового цеха составит 5 тыс. кв. метров, уточнили в Belgee. Там будет размещено прессовое оборудование, в помещении также предусмотрено место для хранения кузовных штампов. Ожидается, что цех заработает в 2027 году. Параллельно завод расширит и сварочный цех.

На российском рынке марка Belgee представлена четырьмя моделями: кроссоверами X50, X50+ и X70, а также городским седаном S50.

