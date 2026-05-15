Названы автомобили стоимостью до миллиона рублей, которые с годами не теряют в цене

«АвтоСпецЦентр» назвал пять авто до 1 млн рублей, которые не падают в цене

Один из критериев при выборе автомобиля с пробегом — сохранение ликвидности при последующей перепродаже, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Лидером по популярности на рынке авто с пробегом является модель Kia Rio (от 400 тыс. рублей до 1,3 млн рублей). Статистика показывает, что за 10 лет эксплуатации данный автомобиль сохраняет около 43% от своей начальной стоимости, а ежегодное снижение стоимости не превышает 7–9%. Хорошую ликвидность также демонстрирует Kia Cerato (от 500 тыс. рублей до 910 тыс. рублей), которая пользуется устойчивым спросом благодаря доступному сервисному обслуживанию», — отметили эксперты.

По их словам, среди французских машин отличается Renault Logan стоимостью от 190 тыс. рублей. Этот седан широко представлен на рынке автомобилей с пробегом. Кроме того, внимания заслуживает Skoda Octavia (от 395 тыс. рублей до 957 тыс. рублей), стоимость которой остается стабильной благодаря надежности и вместительности кузова. Еще одним ликвидным вариантом является Ford Focus, ценовой диапазон которого составляет от 500 тысяч до 1 млн.руб.

При выборе конкретной машины специалисты рекомендовали обращать внимание на модели с оцинкованным кузовом и доступностью запчастей.

