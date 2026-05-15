Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Автомобили

Названы автомобили стоимостью до миллиона рублей, которые с годами не теряют в цене

«АвтоСпецЦентр» назвал пять авто до 1 млн рублей, которые не падают в цене
Kia

Один из критериев при выборе автомобиля с пробегом — сохранение ликвидности при последующей перепродаже, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Лидером по популярности на рынке авто с пробегом является модель Kia Rio (от 400 тыс. рублей до 1,3 млн рублей). Статистика показывает, что за 10 лет эксплуатации данный автомобиль сохраняет около 43% от своей начальной стоимости, а ежегодное снижение стоимости не превышает 7–9%. Хорошую ликвидность также демонстрирует Kia Cerato (от 500 тыс. рублей до 910 тыс. рублей), которая пользуется устойчивым спросом благодаря доступному сервисному обслуживанию», — отметили эксперты.

По их словам, среди французских машин отличается Renault Logan стоимостью от 190 тыс. рублей. Этот седан широко представлен на рынке автомобилей с пробегом. Кроме того, внимания заслуживает Skoda Octavia (от 395 тыс. рублей до 957 тыс. рублей), стоимость которой остается стабильной благодаря надежности и вместительности кузова. Еще одним ликвидным вариантом является Ford Focus, ценовой диапазон которого составляет от 500 тысяч до 1 млн.руб.

При выборе конкретной машины специалисты рекомендовали обращать внимание на модели с оцинкованным кузовом и доступностью запчастей.

Ранее были названы 10 внедорожников, которые не ломаются годами.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!