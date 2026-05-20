Автомобиль врезался в толпу людей в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина за рулем автомобиля врезалась в толпу людей. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

«Машина въехала в толпу на остановке на пересечении Гражданского проспекта и Науки. За рулём легковушки находилась женщина — она поворачивала из левого ряда, зацепила «Газель», после чего её вынесло на пешеходную зону», — отмечается в публикации.

По данным издания, при ДТП пострадал минимум один человек.

На опубликованной видеозаписи видно касательное столкновение между серебристым седаном Hyundai Accent и белым фургоном «Газель». Затем легковой автомобиль въезжает в пешеходную зону, где находятся люди. Они разбегаются в стороны. Затем машина врезается в столб.

