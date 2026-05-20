Видео: автомобиль воспламенился на Каширском шоссе в Москве

В Москве на Каширском шоссе рядом с АЗС загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Возгорание автомобиля произошло рядом с двумя АЗС на Каширском шоссе в столичном Царицыно. Судя по онлайн-картам и видео, рядом с местом ЧП находятся «Лукойл» и «Газпромнефть», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на проезжей части горит машина, при этом пламя охватило транспорт полностью. По предварительной информации, в момент возгорания в автомобиле никого не было. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. К месту едут спасатели.

