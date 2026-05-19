8 и 10 лет: двое мальчиков попытались угнать авто, и это попало на видео

В Малой Вишере дети решили угнать ВАЗ с ключами внутри

10-летний мальчик, прогуливаясь по городу, увидел незапертый автомобиль Третьеклассник связался со своим 8-летним товарищем и предложил прокатиться, на что друг ответил согласием. Начать движение удалось со второй попытки, но несовершеннолетний не справился с управлением и столкнулся с припаркованным неподалеку Hyundai Solaris. Об этом сообщает Управление МВД России по Новгородской области.

После инцидента дети покинули место ДТП и вернулись домой. Но в дальнейшем были обнаружены сотрудниками полиции, изучившими записи с камер видеонаблюдения.

Старший из мальчиков поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

