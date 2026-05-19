В России появится грузовик, способный проезжать 240 тысяч км без замены масла

В грузовиках Sitrak масло можно будет менять через 240 тысяч пробега

Компания Sinotruk выведет на российский рынок седельный тягач Sitrak C7H Max в обновленном исполнении для магистральных перевозок. Межсервисный интервал, благодаря оптимизированной системе смазки двигателя, будет составлять 240 тыс. км. Об этом «Газете.Ru» сообщили в российском офисе Sinotruk.

240 тыс. км является рекордным показателем для коммерческой техники. КамАЗ новой серии К5 требует обслуживания через 120 тыс. пробега.

Обновленный Sitrak C7H Max будет оснащен двигателем 480 л.с. и 16-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также перевозчики получат улучшенную теплоизоляцию, цифровую панель приборов, 4-киловаттный автономный отопитель, камеры кругового обзора и системы помощи водителю, включая индикацию осевых нагрузок.

До этого сообщалось, что в России отзовут 775 тягачей Foton Galaxy из-за проблем со светом и тормозами.

Причиной отзывной кампании стали нарушения, выявленные в ходе внеплановых проверок ведомства. Автомобили не соответствуют ряду правил ООН (освещение, торможение, уровень шума), а также требованиям к табличке изготовителя и системе ЭРА-ГЛОНАСС.

В рамках отзыва на машинах бесплатно заменят боковые светоотражатели и таблички, откалибруют ручной тормоз, проверят герметичность турбокомпрессора и исправят работу системы вызова экстренных служб.

