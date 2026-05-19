В Подмосковье люди обстреляли друг друга на проезжей части, и это попало на видео

В Одинцово на видео сняли жесткую драку со стрельбой на проезжей части

В городе Одинцово Московской области люди устроили драку со стрельбой на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины начинают драку на обочине дороги, а после – стрельбу. Кроме того, заметно, что в момент конфликта люди несколько раз выбегают на проезжую часть и мешают движению транспорта.

По данным ведомства, конфликт с участием нескольких мужчин https://www.gazeta.press/social/news/2026/05/19/28500325.shtml»>произошел возле одного из домов на улице Чистяковой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что во время потасовки один из участников начал стрелять в оппонентов из предмета, похожего на пистолет. В результате пострадали три человека в возрасте от 40 до 45 лет.

»[Мужчины] с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

