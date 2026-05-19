Ford перечислил новинки, которые появятся в Европе до конца десятилетия

Ford Europe представит пять новых моделей автомобилей к 2029 году

Ford Europe обнародовал стратегию развития до 2029 года, которая предусматривает выпуск пяти новых пассажирских моделей, сообщает Carscoops. Основная цель — противостоять экспансии китайских брендов, таких как BYD, делая ставку не на ценовую конкуренцию, а на эмоциональный дизайн и раллийную управляемость.

Главная сенсация — возвращение легендарного хетчбэка Fiesta, который станет электрическим. Автомобиль построят на платформе Renault. Кроме того, для европейского рынка разработают компактный внедорожник Bronco. Он будет производиться в Испании с 2028 года, получит гибридные и электрические версии, но не станет копией американского «старшего брата».

Кроме того, в ближайшие три года Ford Europe представит кросс-версию автомобиля на базе Renault 5, преемника нынешнего кроссовера Kuga, автомобиль на замену Puma Gen-e, а также новый Ford Ranger Super Duty.

Ключевые модели будут производиться в Европе, чтобы избежать логистических и таможенных рисков.

Ранее были названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене.