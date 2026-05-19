Помощника депутата Милонова оштрафовали за езду с недействительными правами

Суд в Санкт-Петербурге назначил штраф в размере 30 тысяч рублей Дмитрию Чурсову, который является помощником депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщает «78. Новости».

Причиной наказания стала езда с недействительными водительскими правами.

Как установил суд, в феврале 2026 года Чурсов передвигался на автомобиле Skoda по Луганску. При этом еще в мае 2025 года он был лишен водительских прав, но удостоверение тогда не сдал. Сам Чурсов в Луганске сообщил, что помимо работы у Милонова он является депутатом муниципального совета округа «Шушары» в Петербурге, а также служит в добровольческом корпусе.

Дело по подсудности было передано из Луганска в Санкт-Петербург. Свою вину Чурсов не признал, однако суд назначил ему штраф в 30 тыc. рублей.

