Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Автомобили

Помощника депутата Милонова оштрафовали за езду с недействительными правами

Суд Петербурга оштрафовал помощника депутата Милонова за езду без прав
Shutterstock

Суд в Санкт-Петербурге назначил штраф в размере 30 тысяч рублей Дмитрию Чурсову, который является помощником депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщает «78. Новости».

Причиной наказания стала езда с недействительными водительскими правами.

Как установил суд, в феврале 2026 года Чурсов передвигался на автомобиле Skoda по Луганску. При этом еще в мае 2025 года он был лишен водительских прав, но удостоверение тогда не сдал. Сам Чурсов в Луганске сообщил, что помимо работы у Милонова он является депутатом муниципального совета округа «Шушары» в Петербурге, а также служит в добровольческом корпусе.

Дело по подсудности было передано из Луганска в Санкт-Петербург. Свою вину Чурсов не признал, однако суд назначил ему штраф в 30 тыc. рублей.

До этого глава РОАД Алексей Подщеколдин на «Деловом завтраке» заявил, что в России пора ввести уголовную ответственность за скручивание пробега. По его оценке, сейчас до 90% машин на вторичном рынке имеют недостоверные показания одометра, а административные штрафы проблему не решают.

Ранее депутат Милонов предложил запретить курить в машине с детьми.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!