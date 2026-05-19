Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Автомобили

Названы главные минусы кроссовера Changan Uni-K зимой

«За рулем» перечислил 8 особенностей зимней эксплуатации кроссовера Changan Uni-K
Changan

Редакция издания «За рулем» подвела итоги длительной зимней эксплуатации полноприводного кроссовера Changan Uni-K 2024 года и назвала главные особенности использования автомобиля в холодное время года.

Главный вывод — за комфорт на двухтонном кроссовере с двигателем 2.0T (226 л.с.) и 21-дюймовыми колесами нужно платить повышенным расходом топлива. С наступлением морозов средний расход вырос до 13 л. на 100 км, несмотря на переход с АИ-92 на 95-й бензин (на непрогретом моторе низкооктановое топливо приводило к жесткой работе).

Журналисты также советуют на зиму устанавливать нештатные шины размерности 245/55 R19 вместо штатных 265 мм, так как широкие покрышки даже качественной модели Ikon Autograph Snow 3 начинали всплывать в глубокой снежной каше на скорости.

В целом полный привод обеспечивает уверенное движение по заснеженным дорогам, но глянцевые нижние части бамперов уязвимы перед сугробами. Из минусов электроники отмечены сбои активных ассистентов в непогоду, резковатая работа автоведения по полосе, а также «ленивый» обогрев лобового стекла и передних кресел.

К неожиданным плюсам можно отнести выдвижные дверные ручки — их внутренняя полость остается чистой даже в грязи, и они работают без нареканий.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!