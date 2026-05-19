Названы главные минусы кроссовера Changan Uni-K зимой

Редакция издания «За рулем» подвела итоги длительной зимней эксплуатации полноприводного кроссовера Changan Uni-K 2024 года и назвала главные особенности использования автомобиля в холодное время года.

Главный вывод — за комфорт на двухтонном кроссовере с двигателем 2.0T (226 л.с.) и 21-дюймовыми колесами нужно платить повышенным расходом топлива. С наступлением морозов средний расход вырос до 13 л. на 100 км, несмотря на переход с АИ-92 на 95-й бензин (на непрогретом моторе низкооктановое топливо приводило к жесткой работе).

Журналисты также советуют на зиму устанавливать нештатные шины размерности 245/55 R19 вместо штатных 265 мм, так как широкие покрышки даже качественной модели Ikon Autograph Snow 3 начинали всплывать в глубокой снежной каше на скорости.

В целом полный привод обеспечивает уверенное движение по заснеженным дорогам, но глянцевые нижние части бамперов уязвимы перед сугробами. Из минусов электроники отмечены сбои активных ассистентов в непогоду, резковатая работа автоведения по полосе, а также «ленивый» обогрев лобового стекла и передних кресел.

К неожиданным плюсам можно отнести выдвижные дверные ручки — их внутренняя полость остается чистой даже в грязи, и они работают без нареканий.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

