В России рекордно выросли продажи новых электромобилей

В апреле 2026 года в России было реализовано 906 новых электрокаров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Лидерство в сегменте сохраняет отечественный бренд Evolute с результатом 409 проданных машин — это 45% всего рынка. Второе место занял еще один российский бренд, новичок Umo, который реализовал 184 электромобиля (20% рынка). Таким образом, на два российских бренда — Evolute и UMO — пришлось почти 65% всех продаж новых электромобилей в России.

В топ-5 марок также вошли китайские Avatr (85 шт.), Geely (41 шт.) и BYD (35 шт.). При этом Zeekr, лидер прошлого года, в апреле остался за пределами первой пятерки.

Самым популярным электрокаром стал Evolute i-Joy (401 шт.), за ним следует UMO 5 (184 шт.). Далее в пятерке моделей: Avatr 12 (47 шт.), Avatr 11 (38 шт.) и Geely EX5 (37 шт.).

За четыре месяца 2026 года в России продано 3178 новых электромобилей — на 20% больше, чем за январь–апрель 2025 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

