«Он очень хотел домой»: первые секунды после удара молнии в велосипедиста попали на видео

В Краснодаре молния поразила велосипедиста на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Я не уверена, что он живой, потому что парень остановился проверить его пульс. <...> Скорая помощь вызвана. Я очень надеюсь, что с ним все в порядке, но все, кто был, естественно, разбежались. Теперь остаётся ждать, когда его заберут. <...> Он очень хотел домой. Я наблюдала за этой картиной – страшно», – рассказала местная жительница, которая сняла произошедшее на камеру.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина без признаков жизни лежит на автомобильной парковке, при этом рядом с ним находится велосипед. По данным канала, молния ударила в человека во время движения. Травмы, которые получил водитель оказались несовместимые с жизнью: прибывшие медики не смогли реанимировать краснодарца.

Инцидент произошел 18 мая возле жилого комплекса «Лучший» в микрорайоне Петра Метальникова. После того, как в местного жителя попал разряд, он потерял сознание.

