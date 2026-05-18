Ожоги глаз и лица: краснодарец напал на людей в пробке

В Краснодаре автомобилистов с ожогами увезли на скорой после жесткого нападения

В Краснодаре мужчина распылил перцовый баллончик в автомобиль с людьми в момент конфликта в пробке. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Со слов очевидцев, водители «Лады» и «Хендай» начали перепалку на Восточно-Кругликовской. В какой-то момент мужик из «Ларгуса» открыл дверь в салон оппонента и в упор распылил газ», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего пострадал 44-летний мужчина и 38-летняя женщина. Прибывшие медики доставили пострадавших с ожогами глаз и лица в больницу. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают местоположение нарушителя.

