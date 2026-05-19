Продажи новых автомобилей Honda в России выросли в 4,5 раза с начала года

Продажи Honda в РФ взлетели на 349% в январе-апреле 2026 года

За первые четыре месяца 2026 года на российский рынок вернулась японская марка Honda с серьезным ростом. По данным учета новых легковых автомобилей, в январе-апреле в России было зарегистрировано 2,1 тыс. машин Honda, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (477 штук). Рост в процентном выражении составил 349%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, почти 60% спроса пришлось на два популярных кроссовера бренда. Лидером стал Honda CR-V с результатом 633 проданных автомобилей, а следом за ним с минимальным отрывом расположился Honda Vezel — 627 штук. Среди других моделей можно выделить Honda WR-V (393 шт), Honda Stepwgn (178 шт) и Honda XR-V (106 шт).

Интересна география производства новых Honda, поступивших в Россию. Чуть более половины автомобилей (53%) имеют китайскую «прописку». Почти все остальные (43%) приехали из Японии. Кроме того, 85 экземпляров Honda WR-V были произведены в Индии, а 10 штук Honda CR-V добрались до российских покупателей аж из Канады, отметил эксперт.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

