Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Продажи новых автомобилей Honda в России выросли в 4,5 раза с начала года

Продажи Honda в РФ взлетели на 349% в январе-апреле 2026 года
Honda

За первые четыре месяца 2026 года на российский рынок вернулась японская марка Honda с серьезным ростом. По данным учета новых легковых автомобилей, в январе-апреле в России было зарегистрировано 2,1 тыс. машин Honda, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (477 штук). Рост в процентном выражении составил 349%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, почти 60% спроса пришлось на два популярных кроссовера бренда. Лидером стал Honda CR-V с результатом 633 проданных автомобилей, а следом за ним с минимальным отрывом расположился Honda Vezel — 627 штук. Среди других моделей можно выделить Honda WR-V (393 шт), Honda Stepwgn (178 шт) и Honda XR-V (106 шт).

Интересна география производства новых Honda, поступивших в Россию. Чуть более половины автомобилей (53%) имеют китайскую «прописку». Почти все остальные (43%) приехали из Японии. Кроме того, 85 экземпляров Honda WR-V были произведены в Индии, а 10 штук Honda CR-V добрались до российских покупателей аж из Канады, отметил эксперт.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее «Автостат» перечислил топ-5 самых популярных автомобильных марок в России.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!