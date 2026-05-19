Названы 5 самых популярных автомобильных марок в России

По итогам 20-й недели 2026 года (с 11 по 17 мая) в России было продано 25 тыс. новых легковых автомобилей, и впервые с начала года изменился состав топ-5 самых популярных марок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Пятерку лидеров возглавила Lada с результатом 6,7 тыс. машин, на втором месте расположился Tenet с 3,5 тыс. проданных автомобилей, третьим стал Haval с 2,8 тыс. единиц, четвертое место заняла Geely с 1,5 тыс. автомобилей. Замкнул топ-5 китайский бренд Changan, который реализовал 1,2 тыс. новых автомобилей, опередив белорусскую марку Belgee (1,2 тыс. штук). Все остальные бренды, включая Toyota, Jetour, Jaecoo и Solaris, показали продажи менее 1 тыс. машин.

Таким образом, Changan впервые в текущем году вошел в пятерку самых популярных брендов на российском авторынке, сместив Belgee. Общие продажи новых легковых машин за неделю сократились на 3% по сравнению с предыдущей неделей, но выросли на 12,4% в годовом выражении.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

