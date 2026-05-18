Последняя возможность: в России взлетел спрос на автомобили Skoda

За первые 4 месяца 2026 года на российский учет встало 2677 новых легковых автомобилей Skoda. Это в три раза больше (+196,5%), чем в январе-апреле прошлого года (903 шт), приводит статистику глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидером отгрузок стала Skoda Superb, которых было продано 1789 шт. Тираж остальных моделей оказался меньше: Karoq — 306 шт, Kamiq — 286 шт., Kodiaq — 183 шт. Более 95% ввезенной техники чешской марки поступили в Россию из Китая, уточнил аналитик.

До этого китайское подразделение концерна Volkswagen объявило, что подопечная ему марка Skoda вскоре покинет рынок КНР. Производство и продажи моделей будут свернуты в середине этого года.

Таким образом, сейчас граждане РФ имеют последнюю возможность, чтобы привезти технику чешского бренда из Китая.

Перед этим россиянам объяснили причину внезапной популярности автомобилей другого европейского бренда, Audi.

Продажи новых автомобилей немецкой марки Audi в России по итогам января — апреля выросли на 445%, составив 3410 штук. Причина успеха бренда, который прежде пользовался ограниченным спросом, объясняется низкой мощностью двигателей этих машин.

