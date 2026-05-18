Автомобиль с людьми прокрутило в воздухе в момент жесткого ДТП, и это попало на видео

В Мысках на видео попало, как авто с людьми прокутило в воздухе в жестком ДТП

В городе Мыски Кемеровской области автомобиль с людьми разбился в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Новокузнецк».

«Авария произошла в 18:41, о пострадавших на данный момент информации нет», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина на скорости врезается в общественный транспорт, после чего подлетает в воздух и проворачивается. Кроме того, в этот момент автомобильные детали разлетаются по дороге.

