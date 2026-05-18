Собрано более 100 заказов: «АвтоВАЗ» открыл продажи фургонов SKM M7

В продажу пошел легкий коммерческий фургон SKM M7 производства «АвтоВАЗ»
«АвтоВАЗ» начал отгрузки легких коммерческих автомобилей SKM М7 в дилерскую сеть Lada Business. Рекомендуемая розничная цена составит от 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В продажу пошли фургон грузоподъемностью 715 кг с грузовым отсеком объемом 5 куб. м., а также пассажирский минивэн, рассчитанный на перевозку семи человек, включая водителя. Обе версии оснащаются бензиновым двигателем объемом 2,0 л (137 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — задний.

В базовую комплектацию включены кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, датчики парковки, камера заднего вида и многое другое.

Пассажирская модификация оборудована съемным третьим рядом сидений, что позволяет трансформировать салон для перевозки крупногабаритных предметов.

«К моменту старта отгрузок мы собрали более 100 подтвержденных предзаказов на SKM M7», — заявил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин.

«АвтоВАЗ» анонсировал запуск нового бренда российских коммерческих автомобилей SKM 6 марта. Под этой маркой будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой.

«Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки», — отмечала ранее пресс-служба «АвтоВАЗа».

Предполагается, что машины будут отвечать потребностям различных категорий потребителей, включая представителей малого, среднего и крупного бизнеса, а также частных клиентов.

Ранее стало известно, что австрийцев привлекли российские «Нивы».

 
