Реанимобиль разбился на трассе в Подмосковье, появились первые кадры

На трассе в Московской области разбился реанимобиль с медиками. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«г.о.Кашира. Трасса М4, 130-км», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль с медиками врезался в большегруз. Транспорт получил серьезные повреждения: у него смят кузов, разбиты капот, бампер, стекла, крыша, а детали разбросаны по дороге. На фото также заметно, что на место серьезного ДТП прибыли спасатели. О состоянии медиков, которые были в реанимобиле в момент аварии, не сообщается. Также неизвестно, был ли в машине пациент.

До этого в Хабаровском крае транспортер переехал бригаду работников. Вездеход направлялся на тушение пожаров в Санболийском лесничестве, перевозя спасателей. Восемь человек находились на крыше транспортного средства. На повороте техника вышла из-под управления, съехала в кювет и упала с восьмиметровой высоты.

Ранее джип влетел в колонну байкеров.