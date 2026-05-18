«От удара отбросило на несколько метров»: джип влетел в колонну байкеров

В Калининграде на видео сняли, как джип влетел в колонну байкеров

В Калининграде джип спровоцировал массовое ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«В Калининграде на ул. Суворова внедорожник при выезде с ул. Нансена врезался в колонну байкеров. Возглавлявшего кавалькаду мотоциклиста после удара отбросило на несколько метров», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент удара мотоциклист отлетает в сторону. По данным канала, авария произошла 17 мая. Байкер получил травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, все обстоятельства уточняются.

До этого в Хабаровском крае транспортер переехал бригаду работников. Вездеход направлялся на тушение пожаров в Санболийском лесничестве, перевозя спасателей. Восемь человек находились на крыше транспортного средства. На повороте техника вышла из-под управления, съехала в кювет и упала с восьмиметровой высоты.

Ранее в Петербурге появилось видео с парковки, на которой школьник изрезал друга.