Мать подростка, изрезавшего друга на парковке, раскрыла детали жесткого нападения

Мать подростка, изрезавшего друга на парковке, считает, что сына спровоцировали

Мать подростка, который нанес 23 удара ножом своему другу на парковке, считает, что ее сына спровоцировали. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Они на него напали, достали перцовый баллончик, кастет, залили, и там уже завязалась драка. Он, видимо, был в состоянии аффекта и не отдавал себе отчет», — рассказала мать 17-летнего парня.

По словам женщины, группа подростков подошла к ее сыну на фудкорте: школьники распылили в лицо перцовый баллончик, после чего началась драка.

«Руки у него все перерезаны, перебинтованы, состояние стрессовое и тяжелое. Он в стрессе»,— добавила петербурженка.

По данным канала, женщина не ответила, откуда у ее сына оказался нож, и где сейчас находится нападавший.

Инцидент произошел 18 мая возле ТРК метро «Озерки». Правоохранители задержали нападавшего, который ударил друга 23 раза. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее появилось видео с парковки, на которой школьник изрезал друга.