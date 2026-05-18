В Подмосковье большегруз Sitrak вылетел на встречную полосу и разбил машины с людьми

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей, есть пострадавшие

В Московской области столкнулись девять автомобилей. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел под Дмитровом. Грузовик Sitrak выехал на встречную полосу движения и спровоцировал аварию. На место прибыла бригада медиков: помощь понадобилась пяти пострадавшим, в том числе шестилетнему ребенку. Людей доставили в больницу.

До этого в Хабаровском крае транспортер переехал бригаду работников. Вездеход направлялся на тушение пожаров в Санболийском лесничестве, перевозя спасателей. Восемь человек находились на крыше транспортного средства. На повороте техника вышла из-под управления, съехала в кювет и упала с восьмиметровой высоты.

Пострадавшие получили тяжелые травмы: у них переломаны ребра, бедра, таз, левые предплечья, ключицы, а также ушиб грудной клетки. На место ДТП прибыли вертолет санавиации: людей оперативно доставили в больницу. В Госавтоинспекции региона сообщили, что на 61-летнего водителя составили три административных протокола.

