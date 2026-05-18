Строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи отложили на 1-2 года

Строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи отложено на 1-2 года. Проект разделен на восемь этапов, и по мере подготовки документации эксперты смогут оценивать экономический и транспортный эффект от каждого, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы. Поэтому мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо на 1-2 года», — уточнил Хуснуллин.

Строительство обхода Адлера — одного из этапов будущей магистрали — будет продолжаться. 8 км тоннеля, на которые есть проектно-сметная документация и заказаны проходческие щиты, вице-премьер РФ назвал самой напряженной часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт.

По первоначальным планам, Джубга – Сочи должна стать четырехполосной трассой протяженностью 130 км и с расчетной скоростью 110 км/ч. Появление этой магистрали сократит время в пути с 4-5 до 1,5-2 часов, разгрузив существуюущую автодорогу А-147. Особой сложностью проекта является запланированное строительство нескольких тоннелей и высотных эстакад.

До этого на встрече с президентом Владимиром Путиным председатель совета директоров Mantera Group, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, подчеркнул необходимость государственной поддержки в создании дорожной инфраструктуры для успешной реализации проекта по объединению курортов «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки» в единое туристическое пространство.

Ткачев отметил, что значительная часть туристов (около 30%) прибывает на личном автотранспорте, однако дорога от Джубги до Сочи отличается сложностью и протяженностью, нередко занимая до десяти часов.

Ранее россиян предупредили о главных уловках на рынке машин с пробегом.