Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи отложили на 1-2 года

Хуснуллин: строительство трассы Джубга — Сочи сдвигаем на 1-2 года
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи отложено на 1-2 года. Проект разделен на восемь этапов, и по мере подготовки документации эксперты смогут оценивать экономический и транспортный эффект от каждого, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы. Поэтому мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо на 1-2 года», — уточнил Хуснуллин.

Строительство обхода Адлера — одного из этапов будущей магистрали — будет продолжаться. 8 км тоннеля, на которые есть проектно-сметная документация и заказаны проходческие щиты, вице-премьер РФ назвал самой напряженной часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт.

По первоначальным планам, Джубга – Сочи должна стать четырехполосной трассой протяженностью 130 км и с расчетной скоростью 110 км/ч. Появление этой магистрали сократит время в пути с 4-5 до 1,5-2 часов, разгрузив существуюущую автодорогу А-147. Особой сложностью проекта является запланированное строительство нескольких тоннелей и высотных эстакад.

До этого на встрече с президентом Владимиром Путиным председатель совета директоров Mantera Group, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, подчеркнул необходимость государственной поддержки в создании дорожной инфраструктуры для успешной реализации проекта по объединению курортов «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки» в единое туристическое пространство.

Ткачев отметил, что значительная часть туристов (около 30%) прибывает на личном автотранспорте, однако дорога от Джубги до Сочи отличается сложностью и протяженностью, нередко занимая до десяти часов.

Ранее россиян предупредили о главных уловках на рынке машин с пробегом.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!