На участке ЦКАД в Подмосковье перекрыли движение после ночной атаки БПЛА

В Московской области временно перекрыли участок ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) от съезда с Ленинградского шоссе до съезда на Пятницкое шоссе. Об этом сообщил глава Солнечногорска Константин Михальков в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что ограничения были введены для проезда спецтехники и работы оперативных служб на месте. Михальков призвал местных жителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбирать путь для объезда. По возможности и вовсе отказаться от поездок по этому направлению.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», перекрытие участка ЦКАД может быть связано с пожаром. На видео, снятом очевидцами, можно увидеть огромный черный столб дыма. Где именно произошло возгорание, не уточняется.

В газете «Коммерсантъ» предположили, что ограничения могут быть связаны с ночной атакой БПЛА в Солнечногорске. Утром 17 мая Михальков сообщил, что в городе с трех часов ночи отражали атаку вражеских дронов. Чиновник подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее в Москве частично перекрыли МКАД из-за ДТП.

 
