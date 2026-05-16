В Москве частично перекрыли МКАД из-за ДТП

В Москве из-за ДТП затруднено движение на МКАД, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Об аварии стало известно в 9:27 по московскому времени.

«На внешней стороне 38 км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендовал выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах.