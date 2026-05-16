Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Китае пройдут первые испытания «летающих грузовиков»

SCMP: в Гонконге пройдут испытания двухтонных электрических летающих грузовиков
Александр Патрин/РИА Новости

В Гонконге в ближайшие полгода пройдут испытания первых летающих автомобилей для перевозки грузов. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на технического директора консалтинговой компании в сфере инфраструктуры AECOM Люй Имина.

«Испытательные полеты первого в Гонконге двухтонного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) могут состояться в течение следующих шести месяцев», — говорится в материале.

После подтверждения безопасности полетов на таких грузовиках, следующим этапом может быть запрос на внедрение их в гражданскую авиацию для перевозки пассажиров, отметил Люй Имин. По его словам, сейчас компания ведет переговоры с властями САР, включая гонконгский департамент гражданской авиации, по данному вопросу.

В материале среди особенностей летающих грузовиков отмечается способность работать полностью на электричестве, зависать в воздухе, как вертолет, а затем переходить к более эффективному полету, как самолет.

Ранее в России начали работы над сверхзвуковым лайнером.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!