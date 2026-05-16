В Китае пройдут первые испытания «летающих грузовиков»

В Гонконге в ближайшие полгода пройдут испытания первых летающих автомобилей для перевозки грузов. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на технического директора консалтинговой компании в сфере инфраструктуры AECOM Люй Имина.

«Испытательные полеты первого в Гонконге двухтонного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) могут состояться в течение следующих шести месяцев», — говорится в материале.

После подтверждения безопасности полетов на таких грузовиках, следующим этапом может быть запрос на внедрение их в гражданскую авиацию для перевозки пассажиров, отметил Люй Имин. По его словам, сейчас компания ведет переговоры с властями САР, включая гонконгский департамент гражданской авиации, по данному вопросу.

В материале среди особенностей летающих грузовиков отмечается способность работать полностью на электричестве, зависать в воздухе, как вертолет, а затем переходить к более эффективному полету, как самолет.

