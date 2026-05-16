Названы особенности нового Haval Jolion 2026 года с полным приводом

Эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал обновленный полноприводный кроссовер Haval Jolion и рассказал о ключевых изменения в автомобиле.

Главная новость — под капотом: модернизированный турбомотор 4B15L мощностью 150 л.с, прибавил 40 Н·м крутящего момента (теперь 270 Н·м). Это улучшило динамику — разгон до 100 км/ч сократился на секунду, отметил эксперт.

Двигатель собирают в Тульской области. Среди технических нюансов — снижение степени сжатия с 11,8 до 11 из-за перехода на шестой экологический класс. Теоретически это уменьшает риск детонации при использовании бензина АИ-92, но постоянную езду на 92-м эксперт не рекомендует.

В салоне появился новый руль с толстым ободом и увеличенный диапазон регулировки по вылету. Селектор передач сменили с «дизайнерской» шайбы на более традиционный и удобный джойстик.

Медиасистема получила новую операционную систему и голосовое управление, при этом сохранилась прежняя диагональ экрана. Управление громкостью теперь осуществляется вращающейся рукояткой.

Цены на модель остались на прежнем уровне. Базовый переднеприводный Jolion стоит 2,05 млн рублей. Полноприводная версия дороже на 600 тыс., а топовая комплектация «Техно+» оценивается в 2,9 млн рублей, отметил Виноградов.

