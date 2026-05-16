Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Автомобили

Названы особенности нового Haval Jolion 2026 года с полным приводом

Автоэксперт Виноградов перечислил 7 особенностей нового кроссовера Haval Jolion
Haval

Эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал обновленный полноприводный кроссовер Haval Jolion и рассказал о ключевых изменения в автомобиле.

Главная новость — под капотом: модернизированный турбомотор 4B15L мощностью 150 л.с, прибавил 40 Н·м крутящего момента (теперь 270 Н·м). Это улучшило динамику — разгон до 100 км/ч сократился на секунду, отметил эксперт.

Двигатель собирают в Тульской области. Среди технических нюансов — снижение степени сжатия с 11,8 до 11 из-за перехода на шестой экологический класс. Теоретически это уменьшает риск детонации при использовании бензина АИ-92, но постоянную езду на 92-м эксперт не рекомендует.

В салоне появился новый руль с толстым ободом и увеличенный диапазон регулировки по вылету. Селектор передач сменили с «дизайнерской» шайбы на более традиционный и удобный джойстик.

Медиасистема получила новую операционную систему и голосовое управление, при этом сохранилась прежняя диагональ экрана. Управление громкостью теперь осуществляется вращающейся рукояткой.

Цены на модель остались на прежнем уровне. Базовый переднеприводный Jolion стоит 2,05 млн рублей. Полноприводная версия дороже на 600 тыс., а топовая комплектация «Техно+» оценивается в 2,9 млн рублей, отметил Виноградов.

До этого были названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются.

В частности, лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

Ранее были названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!