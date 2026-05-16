Внешнюю сторону Садового кольца в Москве закрыли для движения транспорта

В Москве временно закрыто движение транспорта по внешней стороне Садового кольца. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Это связано с проведением мотофестиваля.

«Движение закрыто на внешней стороне Садового кольца», — сообщает канал.

На время прохождения мотоколонны будет временно перекрыто движение на следующих участках: по всей внешней стороне Садового кольца, улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, Бородинскому мосту, а также на съездах с Бородинского моста в направлении набережной Тараса Шевченко. Проезд возобновят после того, как колонна мотоциклистов минует эти участки.

В конце марта глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил приравнять питбайки к мототранспорту.

Кроме того, он призвал ввести для компактных мотоциклов паспорта транспортных средств (ПТС). В настоящее время, по его словам, питбайки относятся к спортинвентарю, соответственно, не требуют регистрации и прав на управление. Ими могут управлять дети, которые ежегодно страдают в авариях с ними.

Ранее автоэксперт объяснил, как защитить мотоцикл от угона.