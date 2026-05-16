Hyundai зарегистрировала в РФ 15 новых товарных знаков

Южнокорейская компания Hyundai, приостановившая работу в России в 2022 году, оформила в Роспатенте регистрацию 15 товарных знаков, относящихся к премиальному бренду Genesis. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается,что в перечень зарегистрированных обозначений вошли названия потенциальных моделей Genesis: GT60, GT64, GT70, GT80, GT84, GT90, GT94, а также GC60, GC64, GC70, GC74, GC80, GC84, GC90, GC94. Все знаки зарегистрированы вместе с логотипом бренда. Они относятся к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает автомобили и транспортные средства.

Как ранее пояснял глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС, иностранные бренды стремятся регистрировать и продлевать свои товарные знаки в России даже при временном отсутствии на рынке. Это делается для защиты от подделок и сохранения репутации, чтобы никто не мог продавать продукцию под видом официального правообладателя.

В марте 2025 года южнокорейские СМИ, в частности The Korea Times, писали, что крупные корпорации Республики Корея, включая Hyundai Motor, изучают возможность возвращения на российский рынок после возможного урегулирования конфликта на Украине и снятия санкций. Россия при этом остается важным рынком с высоким спросом на корейские товары и служит транспортным узлом между Центральной Азией и Европой.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака.