Металлический контейнер рухнул на иномарку в Приморье

В городе Артем Приморского края с большегруза на проезжающий автомобиль упал контейнер. Об этом сообщает Telegram-канал «DPS VL. Владивосток, Приморье, Россия».

«ДТП произошло в районе Авиатора. Судя по всему металлический контейнер слетел прямо во время движения и придавил Subaru Forester, после чего бедное Subaru догнала малолитражка», — сообщает канал.

Как сообщает Telegram-канал «Svodka25. Новости Приморья и Владивостока», в аварии пострадали люди. На месте работают медики.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах.